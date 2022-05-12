نادي الشباب يحتفظ بالسيد عباس لثلاثة مواسم

محمد بن مسعود - الدمام - واصلت إدارة نادي الشباب والجهاز الإداري للفريق الكروي الأول خطواتها لترتيب فريقها في الموسم القادم من خلال التجديد مع الحارس سيد عباس جعفر لثلاثة مواسم قادمة بعد المستويات الفنية الجيدة التي ظهر عليها ومساهمته في صعود الفريق وعودته من جديد لدوري ناصر بن حمد الممتاز وحصوله على لقب دوري الدرجة الثانية.

وسيد عباس هو الشقيق الأصغر لقائد منتخبنا الوطني ونادي المحرق سيد محمد جعفر وسبق له أن بدأ مسيرته مع نادي المالكية قبل أن ينتقل لعدة أندية آخرها نادي المنامة قبل أن يحط برحاله في نادي الشباب، وسبق لنادي الشباب أن حافظ على جهازه الفني بالتجديد مع المدرب الأردني إبراهيم حلمي ومساعده ومدرب اللياقة، بالإضافة إلى اللاعب سالم حسين، ويأمل الجهاز الإداري للفريق «الماروني» أن ينهي أمور لاعبيه في وقت مبكر من أجل التحضير والاستعداد الأمثل قبل أن تبدأ فترة الاستعداد للموسم في يوليو القادم.