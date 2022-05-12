«دولي اليد» يكلف الجنرال طه بمهمة جديدة

محمد بن مسعود - الدمام - كلف الاتحاد الدولي لكرة اليد، المحاضر الدولي والخبير في كرة اليد للمدارس الجنرال نبيل طه، بالإشراف وإدارة دورة تدريبية لتطوير مجموعة من المحاضرين المحليين في المملكة العربية السعودية خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى إقامة دورتين تدريبيتين للمدربين في كرة اليد المدرسية خلال شهر مايو القادم.

ويأتي تكليف الجنرال من قبل الاتحاد الدولي للعبة تأكيدًا للمكانة التي يتمتع بها المحاضر الدولي نبيل طه في كرة اليد العالمية، ومساهمته في نشر اللعبة على المستوى العالمي وصقل المواهب الناشئة كونه أحد المختصين في تطوير كرة اليد على مستوى مدارس اللعبة وسبق له تقديم العديد من الدورات والمحاضرات في مختلف الدول العالمية على مستوى قطاع مدارس كرة اليد العالمية.

ويعتبر طه أحد 22 خبيرًا دوليًا في كرة اليد للمدارس على مستوى العالم، وهو الوحيد من قارة آسيا الذي يشارك في هذه الندوات التي يقيمها الاتحاد الدولي للعبة، إذ يأتي اختيار طه نظرًا للخبرات الكبيرة التي يمتلكها، إلى جانب الشهادات العديدة التي تحصل عليها في مجال كرة اليد والتي جعلته أحد أبرز خبراء اللعبة على الصعيد الدولي.

ويعد الدكتور نبيل طه من الأسماء البارزة واللامعة في الرياضة البحرينية بصورة عامة وكرة اليد بصورة خاصة، حيث الخليج 365 له قيادة المنتخب الوطني لكرة اليد وتحقيق نتائج بارزة إلى جانب عمله مع الأندية والمنتخبات الخليجية والتي أبرزها كان منتخب الكويت، إضافة إلى الدورات والندوات التي يقيمها للمدربين في مختلف الألعاب بصفته مديرًا للأكاديمية الأولمبية البحرينية.