شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض يرعى ملتقى «تقني الرياض 2022» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ملتقى "تقني الرياض 2022" الذي تنظمه الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، وذلك بمقر الكلية التقنية بالرياض.

ولدى وصول سموه كان في استقباله معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد ومسؤولي المؤسسة.

وبدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة، ثم ألقى مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن بن عمر المقبل كلمة، ثمّن فيها الرعاية الكريمة لسمو أمير منطقة الرياض للحفل، منوهاً ببرامج ومشاريع المؤسسة، وأهداف الاستدامة التدريبية من خلال 16 كلية تقنية للبنين و11 كلية تقنية للبنات 13 و 5 معاهد صناعية جميعها بالمنطقة.

وقدم المقبل التهنئة للطلاب الخريجين وأولياء أمورهم بما حققوه من إنجاز في مشوارهم التدريبي، وفي الظروف الاستثنائية التي مرت على مسيرة التعليم والتدريب خلال جائحة كورونا.

ثم ألقت المتدربة سارة العنزي كلمة الخريجين، أعربت فيها عن شكرها لسمو أمير منطقة الرياض على مشاركته هذا اليوم لهم، والاهتمام الذي يحظى به قطاع التدريب من القيادة الحكيمة واهتمام سمو أمير الرياض المباشر.

كما تضمن الحفل تدشين معرض التوظيف و منتدى "المواطنة الرقمية في حياتنا اليومية"، والهاكثون التقني، وتكريم الأوائل من المتدربين، وتوقيع اتفاقيات بين عدد من الشركات والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، ثم التقطت الصور التذكارية.