شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يلتقي بمساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، بمساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى بالإنابة يائيل لامبرت، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي بمدينة مراكش في المملكة المغربية.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبدالله بن سعد الغريري، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.