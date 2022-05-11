شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين المملكة و«مركز كينيدي» التابع لـ«ناسا» في قطاع الفضاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زارَ وفد برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، المهندس عبدالله بن عامر السواحة مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة الفضاء الأميركية " ناسا "، حيث كان في استقباله، المدير المساعد لمركز كينيدي للفضاء برتن سمرفيلد؛ لبحث فرص الاستثمار في إنشاء وإدارة الموانئ الفضائية.

وتأتي زيارة الوزير السواحة للولايات المتحدة الأمريكية؛ لتعزيز العلاقات المشتركة وتبادل أفضل التجارب والممارسات العالمية في مجال استكشاف الفضاء والتكنولوجيا والصناعات المرتبطة به، وبحث سبل تعزيز الابتكار والمشاريع الرائدة، ونقل التقنيات المتطورة وتوطينها في قطاع الفضاء، إذْ قام الوفد بجولة تفقدية في جميع أنحاء المركز، واطلع على جهود ونشاطات وكالة الفضاء الأمريكية في استكشاف الفضاء والمهمات الحالية الجارية.