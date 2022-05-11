جناح الطفولة المبكرة يوفر بيئة تعليمية وترفيهية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وفر جناح الطفولة المبكرة المشارك في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022، للأطفال الصغار بيئة تربوية تعليمية ممتعة، يقضي فيها الأطفال من 3 سنوات إلى 9 سنوات أوقاتهم.

وتضمن الجناح الذي يأتي بإشراف الإدارة العامة للطفولة المبكرة بوكالة التعليم العام في وزارة التعليم وبالتعاون مع معلمات متخصصات في الطفولة المبكرة، أركانا متنوعة وهي: «ركن الوجوه المضيئة» الذي ينمي خيال الطفل ويساعده على تقمص الأدوار المختلفة، ويتيح له حرية اختيار الألوان والأشكال والأدوار التي يتقمصها، إضافة إلى ركن الفنون الإبداعية الذي يقدم فنونا مختلفة تحفز إبداع الأطفال من خلال أنشطة متنوعةن مثل الرسم بأنواعه والطباعة والتشكيل بالخامات المختلفة.

وتتضمن الأركان أيضا ركن «أحلق بخيالي» الذي يقدم للطفل الفرصة لمحاكاة الأدوار الاجتماعية المختلفة، مثل رجال الأطفاء والأطباء والمعلمين والمسعفين وغيرهم، كما يروي ركن الحكايات الممتعة قصصا بوسائل مختلفة، مثل الدمى ومسرح العرائس والسرد، ويتيح المجال للطفل لتأليف القصص وتمثيلها.

ويدعم «ركن المكتشفون» مهارات Stem العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا عن طريق ممارسة تجارب ممتعة بأدوات حسية تتناسب مع المرحلة العمرية، فيما يعزز «ركن البناؤون» مهارات الهندسة، من خلال استخدام المكعبات المختلفة في تشكيل الأبنية المتنوعة مع استخدام معينات معززة للخيال، مثل شخصيات وحيوانات وسائل النقل.

ويوفر «ركن الألعاب الحركية» مجموعة من الأدوات التي تساعد الطفل على ممارسة عدد ممن المهارات البدنية والرياضية، مثل التوازن والتسلق والتمكن من أداء الحركات البدنية المتنوعة.

وتنمي هذه الأركان الإبداع والخيال ومهارات STEM والمهارات اللغوية والأنشطة الحركية بمواد وأدوات مناسبة لخصائص المرحلة العمرية.

أركان جناح الطفولة المبكرة: