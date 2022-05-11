ورش تقويمية لنظام المسارات بالمرحلة الثانوية

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وستعنى ورش العمل بتقويم وتطوير السنة الأولى (المشتركة) في نظام المسارات في المرحلة الثانوية من خلال مناقشة الفرص والتحديات وأفضل الممارسات التربوية المختلفة وتقييم مدى فاعليتها وآثارها في تحسين مشروع المسارات بجميع مكوناته.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لبحث أبرز نقاط القوة والضعف، افتتح مدير المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم الدكتور عبدالرحمن المديرس أمس فعاليات ورش العمل الخاصة بإعداد ومناقشة الدراسة التقويمية للسنة الأولى المشتركة لتطبيق نظام المسارات في المرحلة الثانوية والتي تنظمها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض على مدى 3 أيام بالمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، بمشاركة 240 من المشرفين التربويين ومديري ومديرات المدارس والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور وطلاب الصف الأول بتعليم المنطقة.وستعنى ورش العمل بتقويم وتطوير السنة الأولى (المشتركة) في نظام المسارات في المرحلة الثانوية من خلال مناقشة الفرص والتحديات وأفضل الممارسات التربوية المختلفة وتقييم مدى فاعليتها وآثارها في تحسين مشروع المسارات بجميع مكوناته.

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