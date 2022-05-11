شكرا لقرائتكم خبر شركة تطوير للمباني تستعرض مشاريعها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وتنوعت هذه المشاريع على مستوى المملكة ابتداء من إدارة التصميم والإنشاء والتنفيذ للمباني التعليمية والمرافق المساندة لها والإشراف عليها، وتقديم جميع الخدمات ابتداء من الخدمات الاستشارية والإدارية والتخطيط، مرورا بالصيانة وإعادة التأهيل والتجهيز والتأثيث.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرض جناح شركة تطوير للمباني TBC، الذي شارك في معرض ومؤتمر التعليم الدولي المنتهي أمس، مشاريع الشركة التعليمية خلال فترة عملها في السنوات الماضية.وتنوعت هذه المشاريع على مستوى المملكة ابتداء من إدارة التصميم والإنشاء والتنفيذ للمباني التعليمية والمرافق المساندة لها والإشراف عليها، وتقديم جميع الخدمات ابتداء من الخدمات الاستشارية والإدارية والتخطيط، مرورا بالصيانة وإعادة التأهيل والتجهيز والتأثيث.

كانت هذه تفاصيل خبر شركة تطوير للمباني تستعرض مشاريعها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.