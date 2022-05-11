«رافد» تنقل 48 ألف مواطن من الخارج خلال كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خلال مبادرة «عودة آمنة»، نجحت شركة التطوير لخدمات النقل (رافد) -الذراع التنفيذي لوزارة التعليم- في تقديم خدمة النقل المدرسي لـ48 ألف مواطن خلال جائحة كورونا عبر 4700 رحلة من المنافذ إلى مقرات سكنهم. واستعرضت الشركة جهودها أثناء الجائحة في ورشة عمل بعنوان «النقل المدرسي في ظل أزمة كورونا»، ضمن أعمال المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم. واشار مدير إدارة الأداء بالشركة ساري العنزي الى إسهام الشركة في مبادرة «عودة آمنة»، حيث سخرت جميع إمكاناتها البشرية واللوجستية والتقنية بجميع مناطق المملكة لنقل المواطنين العائدين من الخارج. واشار مدير إدارة الأداء بالشركة ساري العنزي الى إسهام الشركة في مبادرة «عودة آمنة»، حيث سخرت جميع إمكاناتها البشرية واللوجستية والتقنية بجميع مناطق المملكة لنقل المواطنين العائدين من الخارج. وبين حرص الشركة على تطبيق كل اشتراطات الإجراءات الاحترازية التي أقرتها هيئة الصحة العامة في خدمة النقل المدرسي بعد العودة الحضورية لطلبة المدارس. وتعرف زوار الجناح على مساهمة «رافد» في خفض الانبعاثات الكربونية، وتقليل نسبة ازدحام المركبات، من خلال خروج حافلة واحدة تنقل عددا من الطلاب. احترازات داخل الحافلات:





تعقيم الحافلات وتهويتها أثناء تقديم الخدمة.



الحرص على تنظيف الأسطح باستمرار.



الالتزام بالتباعد.



توفير كمامات ومعقمات داخل الحافلة.



تطبيق الإجراءات على السائقين والمستفيدين.



التأكد من اكتمال الجرعات التنشيطية.



تدريب وتأهيل السائقين على الاحترازات كافة.



كيفية التعامل مع الحالات الطارئة أثناء الرحلة.



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