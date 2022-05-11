شكرا لقرائتكم خبر 6 نصائح ذهبية تنجيك من الأخطاء الإملائية واللغوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
خذ قسطا من الراحةأرح نفسك وعقلك وارحل عن النص لفترة، اجعل عقلك يرتاح؛ لأنه سيفكر بطريقة جديدة ومختلفة، وسترى النص وتكشف الأخطاء به، وستدرك الكلمات والمعاني التي تريد أن توصلها للقارئ دون حشو.
حرر النص بالطريقة التي تريحك
في مرحلة التحرير ضع النص في مكان مريح تراه فيه بوضوح سواء من خلال طباعة النص ورقيا أو تحريره من خلال جهازك المحمول.
نقح وعدل واحذف
راجع الجمل والكلمات وحروف الجر التي ليس لها قيمة في نصك ولا تخدمه.
استعن بخبير
اطلب المساعدة من المدققين اللغويين أو أساتذتك القدامى في التدقيق لكتاباتك، واعرف ما الذي قاموا بتعديله وتعلم منهم.
أكثر من القراءة
تعود عينك على مطالعة الكتب ورؤية الكتابات السليمة تطور مهاراتك الكتابية وتقلل من وقوعك في الأخطاء الإملائية واللغوية.
استخدم الأدوات المساندة
التطبيقات والبرامج التي تقدم خدمة التدقيق اللغوي وتعتمد على الذكاء الاصطناعي في عملها كـ «المدقق الآلي من صخر»
و»قلم» مساعد الكتابة الذكي الأول للغة العربية.
كانت هذه تفاصيل خبر 6 نصائح ذهبية تنجيك من الأخطاء الإملائية واللغوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.