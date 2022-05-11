شكرا لقرائتكم خبر 6 نصائح ذهبية تنجيك من الأخطاء الإملائية واللغوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تؤثر الأخطـاء

الإملائيـة

واللغوية في جماليـة المحتوى

وقد تبدو أصعب مرحلة قبل النشر سواء لكتاب المحتوى أو

بلغة الكتابة،

ولتجنب الوقوع في الأخطاء الإملائية واللغوية

وتصعـب من قراءته وفهمه، كما تقلـل من قيمته وتضعفه،

أي شخص أو كيان يريد الظهور إعلاميا ويخاطب جمهوره

ينبغـي تتبع

نصائح والعمل بها.

خذ قسطا من الراحة

‏أرح نفسك وعقلك وارحل عن النص لفترة، اجعل عقلك يرتاح؛ لأنه سيفكر بطريقة جديدة ومختلفة، وسترى النص وتكشف الأخطاء به، وستدرك الكلمات والمعاني التي تريد أن توصلها للقارئ دون حشو.

حرر النص بالطريقة التي تريحك

‏ في مرحلة التحرير ضع النص في مكان مريح تراه فيه بوضوح سواء من خلال طباعة النص ورقيا أو تحريره من خلال جهازك المحمول.

نقح وعدل واحذف

‏ راجع الجمل والكلمات وحروف الجر التي ليس لها قيمة في نصك ولا تخدمه.

استعن بخبير

اطلب المساعدة من المدققين اللغويين أو أساتذتك القدامى في التدقيق لكتاباتك، واعرف ما الذي قاموا بتعديله وتعلم منهم.

أكثر من القراءة

تعود عينك على مطالعة الكتب ورؤية الكتابات السليمة تطور مهاراتك الكتابية وتقلل من وقوعك في الأخطاء الإملائية واللغوية.

استخدم الأدوات المساندة

التطبيقات والبرامج التي تقدم خدمة التدقيق اللغوي وتعتمد على الذكاء الاصطناعي في عملها كـ «المدقق الآلي من صخر»

‏و»قلم» مساعد الكتابة الذكي الأول للغة العربية.