شكرا لقرائتكم خبر 36 فيلما تتنافس على 12 جائزة في مهرجان أفلام السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت إدارة مهرجان أفلام السعودية عن قبول 106 أفلام من أصل 117 فيلما؛ سجلت حتى نهاية مارس الماضي، حيث تم ترشيح 69 فيلما للعرض في الدورة الـ8، التي تنطلق في الثاني من يونيو المقبل، بينها 36 فيلما للمشاركة في جميع المسابقات، وذلك بواقع 8 أفلام عن فئة الفيلم الطويل، و28 فيلما عن فئة الفيلم القصير، وترشيح 33 فيلما للعروض الموازية.

وتتنافس الأفلام السعودية والخليجية المشاركة لأول مرة في المسابقة، على جوائز «النخلة الذهبية»، إضافة إلى مكافأة مالية لكل جائزة، من خلال أفضل فيلم طويل، وقصير، ووثائقي، وممثل، وممثلة، وموسيقى، وتصوير سينمائي، ولجنة التحكيم الذهبية، فيما استحدث المهرجان فئات جديدة من الجوائز، منها النخلة الذهبية لأفضل فيلم خليجي، ونص منفذ، وجائزة غازي القصيبي لأفضل نص عن رواية سعودية، إضافة إلى جائزة عبدالله المحيسن للفيلم الأول.

واستقبل المهرجان مشاركات النص الطويل والقصير، للمنافسة والدخول ضمن معمل تطوير السيناريو، وهو أحد البرامج المتخصصة، التي يتم العمل فيها على تطوير المشاركات الفائزة، وإعدادها كمشاريع جاهزة للإنتاج، حيث سيتم تحكيم المشاركات المقدمة، وترشيح 5 مشاريع سيناريو منها للدخول إلى المعمل، بواقع مشاركتين بنص لفيلم طويل، وثلاث مشاركات بنصوص لأفلام قصيرة، وسيمنح المشاركون الفائزون مكافآت مالية عند إتمام البرنامج.

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