36 فيلما تتنافس على 12 جائزة في مهرجان أفلام السعودية

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وتتنافس الأفلام السعودية والخليجية المشاركة لأول مرة في المسابقة، على جوائز «النخلة الذهبية»، إضافة إلى مكافأة مالية لكل جائزة، من خلال أفضل فيلم طويل، وقصير، ووثائقي، وممثل، وممثلة، وموسيقى، وتصوير سينمائي، ولجنة التحكيم الذهبية، فيما استحدث المهرجان فئات جديدة من الجوائز، منها النخلة الذهبية لأفضل فيلم خليجي، ونص منفذ، وجائزة غازي القصيبي لأفضل نص عن رواية سعودية، إضافة إلى جائزة عبدالله المحيسن للفيلم الأول.واستقبل المهرجان مشاركات النص الطويل والقصير، للمنافسة والدخول ضمن معمل تطوير السيناريو، وهو أحد البرامج المتخصصة، التي يتم العمل فيها على تطوير المشاركات الفائزة، وإعدادها كمشاريع جاهزة للإنتاج، حيث سيتم تحكيم المشاركات المقدمة، وترشيح 5 مشاريع سيناريو منها للدخول إلى المعمل، بواقع مشاركتين بنص لفيلم طويل، وثلاث مشاركات بنصوص لأفلام قصيرة، وسيمنح المشاركون الفائزون مكافآت مالية عند إتمام البرنامج.
من فعاليات المهرجان
- تكريم السينمائي السعودي خليل بن إبراهيم الرواف، والذي يعد أول ممثل عربي في هوليوود
- تكريم المخرج الكويتي خالد الصديق، وهو أحد أهم رواد الحركة السينمائية الكويتية
- اختار المهرجان محوره «السينما الشعرية»، للحديث عن دور السينما الشعرية في صناعة الأفلام
- عروض أفلام النخلة الذهبية، والموازية، والأطفال، والسينما الشعرية
- حزمة من البرامج الثقافية والإثرائية، والندوات والورش التدريبية
- توفير منصة لشركات الإنتاج، والمنتجين، وصناع الأفلام، لتمكين مشاريعهم من خلال سوق الإنتاج
- إصدار وترجمة 15 كتابا ضمن السلسلة المعرفية التي يصدرها كل عام
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