معهد مسك للفنون يطلق معرضه الفني «تعاودني خيالات»

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ويقدم معرض «تعاودني خيالات» لزواره تجربة غير اعتيادية بين أعمال الفنانين الأحد عشر ووسائلهم التي عاودوا بها خيالاتهم وأعادوها في سياقات تفسر ما يعنيه التأني والوعي والإبقاء، بتنسيق القيم الفني سامويل ليوينبيرغر والقيم الفني المساعد في معهد مسك للفنون نورة سعود القصيبي.وأشارت مديرة إدارة التقييم الفني في معهد مسك للفنون بسمة الشثري إلى أن المعرض يأتي ضمن المعارض السنوية التي ينظمها المعهد والتي تسعى لتنمية المعارف وبناء جسور التواصل بين الفنانين والمجتمع وتعزيز التبادل الثقافي بمشاركة فنانين من مختلف دول العالم.
ويجسد المعرض أوجه تخليد اللحظات الاستثنائية التي لا تعاد في مجتمعاتنا الآخذة في التطور، كالتغيرات الاجتماعية والجغرافية التي نشهدها اليوم، من خلال أعمال فنية تنوعت بين المجسمات والتراكيب الفنية والصور والفيديو، ومن بين الأعمال التي يتضمنها المعرض نجد عمل الفنانة السعودية الدكتورة زهرة الغامدي «بعد توهم» الذي عرض في الجناح السعودي في بينالي البندقية 2019، حيث صاغته بصورة جديدة ليعرض للمرة الأولى في المملكة.
أنشطة وبرامج تعليمية مصاحبة
- حلقات نقاش ودورات مختصة للفنانين وورش عمل للمجتمع عامة بمن فيهم الأطفال.
- فرص للحوار مع الفنانين المشاركين والقيم الفني وتقديم عرض فني أدائي للفنان محمد الفرج.
- يتعاون المعهد مع المدارس لتنظيم رحلات للطلبة لزيارة المعرض في صالة الأمير فيصل بن فهد.
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