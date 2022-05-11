شكرا لقرائتكم خبر تحويل وادي حنيفة إلى وجهة طبيعية خلابة بتأهيل بساتين النخيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن مشاركتها في فعاليات «سوق السفر العربي» أفصحت هيئة تطوير بوابة الدرعية عن جملة من البرامج والخطط التطويرية النوعية في إطار استراتيجيتها الشاملة، حيث تنوعت هذه الخطط لتشمل الجوانب البيئية والثقافية والترفيهية والإبداعية.

وأعلنت الهيئة مع بداية انطلاق فعاليات المعرض عن خطتها لتحويل وادي حنيفة، أحد أهم وأكثر الأودية شهرة في المملكة إلى وجهة طبيعة خلابة، حيث سيجري إعادة تأهيل 2 كلم من بساتين النخيل التي تحتوي على مئات الآلاف من الأشجار من البيئة المحلية، إضافة إلى إنشاء حدائق جديدة وممرات للمشي ومسارات لركوب الدراجات الهوائية ومناطق ألعاب في الهواء الطلق وأماكن للتنزه، بما يعزز جودة الحياة للسكان المحليين والزوار. ويتميز وادي حنيفة بموقعه الجغرافي، حيث يتواجد على الطرف الغربي من الدرعية التاريخية، مهد انطلاقة الدولة السعودية الأولى، ويقع على مقربة من حي «الطريف» التاريخي المدرج على قائمة «اليونيسكو» للتراث العالمي.

فيما جددت الهيئة في ثاني أيام فعاليات سوق السفر العربي 2022، تأكيد عزمها على افتتاح «مطل البجيري» الوجهة الجديدة الرئيسة للمطاعم والمقاهي بالدرعية، في وقت لاحق من هذا العام، حيث يتميز بإطلالات مباشرة على موقع «الطريف التاريخي»، وسيضم أربعة مطاعم حاصلة على أعلى تصنيفات ميشلان وهي «برونو» و»تاتل» و»هاكاسان» و»لونج تشن»، من بين 21 علامة تجارية مختارة بعناية لترضي جميع رغبات الزوار من داخل المملكة وخارجها، وتتنوع ما بين المطاعم العالمية الفاخرة إلى المأكولات السعودية الأصيلة، إضافة إلى مجموعة من منافذ الأطعمة التي تطلق مع مناسبات المواسم. كما ستكون وجهة المطاعم التي تبلغ مساحتها 15 ألف م 2 مكانا ملائما لنجوم الطهي المحليين لإبراز إبداعاتهم، من خلال منصة لعرض أطباقهم والكشف عن فنون الطهي السعودية للعالم.

4 مناطق تفاعلية للمخطط الرئيس لوادي حنيفة:

