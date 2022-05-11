وزارة الصحة تشجع المحتوى الإبداعي بمليون ريال جوائز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبر 6 مسارات استثنائية، تواصل وزارة الصحة استقبال المشاركات في «جائزة وعي» لترشيح مشاركات صحية توعوية، تستحق المنافسة على جوائز مالية بمبلغ يتجاوز المليون ريال سعودي. والجائزة مبادرة من الوزارة بالشراكة مع مجلس الضمان الصحي التعاوني، والتي تهدف لتشجيع مواطني العالم العربي على إنتاج محتوى إبداعي يسهم في إثراء المحتوى التوعوي في المجال الصحي، تعزيزا للعادات الصحية السليمة وتوعية بالمخاطر والآثار السلبية التي قد تؤثر على الصحة العامة، وذلك من خلال المشاركة في مسارات الجائزة، وتفتح أبواب التقديم على الجائزة التي تستهدف الطلاب والأفراد، عن طريق التسجيل والتقديم على أحد المسارات المتاحة. مسارات الجائزة





الفيلم القصير.. بفيلم مدته لا تتجاوز 120 ثانية، يقدم رسالة توعوية ويسهم في انتشار ثقافة صحية سليمة.



الإنفوجرافيك.. صناعة تصميم إنفوجرافيك وتقديم رسالة صحية توعوية لتعالج عادات سلبية خاطئة.



التصوير الإعلاني.. صناعة رسالة إعلانية بهدف التوعية الصحية باستخدام صورة احترافيه أو رقمية.



الموشن جرافيك.. من خلال الرسوم المتحركة بمدة لا تتجاوز 120 ثانية.



جائزة الجمهور.. تحدد أعلى 10 مشاركات تقييما من قبل لجنة التحكيم من كل مسار، ثم تتاح للتصويت.



الأفكار الإبداعية.. تقديم فكرة حملة إعلامية إبداعية متكاملة، توصل رسالة توعوية محددة، وفق النموذج المحدد.

موضوعات الجائزة الغذاء الصحي النشاط البدني النوم والأرق أمراض غير معدية أمراض معدية حوادث المرور الإسعافات الأولية مواضيع التأمين الصحي الأمراض النفسية مراحل الجائزة



استقبال المشاركات



التصفيات



التحكيم



التصويت



مرحلة إعلان الفائزين والحفل الختامي



الجوائز الجائزة الأولى للأفراد 150,000 ريال للطلاب 50,000 ريال الجائزة الثانية للأفراد 100,000 ريال للطلاب 35,000 ريال الجائزة الثالثة للأفراد 80,000 ريال للطلاب 25,000 ريال الجائزة الرابعة للأفراد 50,000 ريال للطلاب 15,000 ريال الجائزة الخامسة للأفراد 35,000 ريال للطلاب 15,000 ريال

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