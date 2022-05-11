بدء تطبيق القرار 680 لحماية مباني التراث العمراني

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وستعمل الهيئة وفق القرار على تقييم الوضع الراهن للمباني ذات القيمة التاريخية والعمرانية والمصنفة في سجل التراث العمراني وتحديد آلية المحافظة عليها من قبل الملاك وفق الإجراءات المتبعة، ووفق التعديلات النظامية الجديدة والخطة التنفيذية لتفعيل القرار.وأتاحت الهيئة منصة الكترونية على الرابط: https://contactcenter.moc.gov.sa/#!/ والتي تمكن ملاك المواقع الأثرية، ومواقع التراث العمراني، أو الشعبي، أو المباني التاريخية، أو المباني والأراضي المجاورة للآثار الثابتة المسجلة في سجل التراث الوطني من التقديم على المنصة والاستفادة من الدعم الفني والإشرافي للمواقع التراثية.
أهداف تطبيق القرار:
- تأطير وتنظيم عملية الحفاظ على مواقع التراث العمراني.
- صياغتها وفق إجراءات واضحة ومحددة.
- رفع كفاءة عمليات الحفظ والصيانة.
- جهود المواطنين ودورهم في المشاركة لحماية التراث الوطني.
- تنبيه غير المهتمين من بعض ملاك مباني ومواقع التراث العمراني المصنفة.
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