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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انعكاسا لزيادة وعي المستخدمين ومقدمي الرعاية الصحية والمؤسسات الطبية في المملكة، تلقت هيئة الغذاء والدواء 6626 بلاغا حول الأجهزة والمنتجات الطبية خلال أبريل الماضي . من جهة أخرى استحدثت «الهيئة» منصة الكترونية باسم «ننجزها» والتي تتيح، بخطوات سهلة وسريعة، للعملاء والمستثمرين إنجاز الأعمال والطلبات دون الحاجة لزيارة مقرات هيئة الغذاء والدواء في المناطق كافة، وهي منصة تفاعلية تستهدف العملاء والمستثمرين لاستقبال طلباتهم ومتابعة معاملاتهم وتقديم البلاغات دون الحاجة لزيارة المقرات وذلك من خلال تعبئة البيانات المطلوبة عبر النموذج الالكتروني. البلاغات الواردة 3058 ضد مقدمي الرعاية الصحية 3562 ضد شركات أجهزة طبية 6 بلاغات ضد أفراد

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