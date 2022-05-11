شكرا لقرائتكم خبر القيادة تعزي رئيس كوبا في ضحايا انفجار فندق بهافانا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عزى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس جمهورية كوبا ميغيل دياز كانيل بيرموديز، في ضحايا انفجار ناجم عن تسرب للغاز في فندق بالعاصمة هافانا.

وقال الملك في برقية عزاء ومواساة «علمنا بنبأ وقوع انفجار ناجم عن تسرب غاز في فندق في العاصمة هافانا، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارككم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق بأحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه».

كما عزى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، رئيس جمهورية كوبا، في ضحايا انفجار ناجم عن تسرب للغاز في فندق بالعاصمة هافانا.

وقال ولي العهد «بلغني نبأ وقوع انفجار ناجم عن تسرب غاز في فندق في العاصمة هافانا، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وأعرب لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه».