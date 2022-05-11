تسجيل 363,143 ساعة تطوعية في المسجد الحرام

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وتهدف مبادرة «تطوع» إلى إشراك المتطوعين والمتطوعات دعما لرؤية المملكة 2030، وتحقيق مستهدفاتها واستقطابهم وفق شروط وضوابط العمل التطوعي وتهيئة بيئة آمنة وصحية لتوفير كل الخدمات والتسهيلات اللازمة لخدمة ضيوف الرحمن، وتقديم برامج تدريبية عدة لتأهيل الكوادر التطوعية للعمل في المسجد الحرام.وأوضح وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية المهندس أمجد الحازمي، أن العمل التطوعي يعد مطلبا وطنيا وضرورة إنسانية مجتمعية وداعمة في بناء وتكافل المجتمعات المتحضرة والمتقدمة، وبرزت أهمية العمل التطوعي بالمسجد الحرام مع انتشار جائحة كورونا في العالم إلى وقتنا الحاضر، والاحتياج الكبير لتضافر كل الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن.
وبين أنه جرى استقطاب المتطوعين حسب خبراتهم ومهاراتهم على المبادرات التطوعية بالمسجد الحرام، لتقديم أفضل الخدمات الميدانية والتنظيمية وتقديم خدمات الضيافة ودفع العربات لكبار السن وذوي الإعاقة، وإضافة ساعاتهم التطوعية عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي وإصدار شهادة شكر وتقدير لهم، والتنسيق مع الجهات الحكومية والجامعات والجمعيات الأهلية والخيرية والأوقاف الخيرية المعنية بالعمل التطوعي، من خلال توفير 12 مجالا تطوعيا لسد احتياج الإدارات بالمسجد الحرام وتوفير 23 فرصة تطوعية في موسم رمضان لعام 1443هـ، وفق التخصصات الطبية والمؤهلات العلمية والعملية المطلوبة والشروط والضوابط للمشاركة في العمل التطوعي.
أبرز أهداف مبادرة «تطوع»:
- تفعيل نموذج فعال وتكاملي
- نشر ثقافة العمل التطوعي
- تعزيز التعاون المشترك
- تفعيل الشراكات المجتمعية
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