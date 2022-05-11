شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 363,143 ساعة تطوعية في المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية خلال موسم رمضان الماضي 363,143 ساعة تطوعية، شارك فيها 4165 متطوعا ومتطوعة، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين من الخدمات التطوعية المقدمة بالمسجد الحرام 7,544,794 معتمرا ومصليا وزائرا.

وتهدف مبادرة «تطوع» إلى إشراك المتطوعين والمتطوعات دعما لرؤية المملكة 2030، وتحقيق مستهدفاتها واستقطابهم وفق شروط وضوابط العمل التطوعي وتهيئة بيئة آمنة وصحية لتوفير كل الخدمات والتسهيلات اللازمة لخدمة ضيوف الرحمن، وتقديم برامج تدريبية عدة لتأهيل الكوادر التطوعية للعمل في المسجد الحرام.

وأوضح وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية المهندس أمجد الحازمي، أن العمل التطوعي يعد مطلبا وطنيا وضرورة إنسانية مجتمعية وداعمة في بناء وتكافل المجتمعات المتحضرة والمتقدمة، وبرزت أهمية العمل التطوعي بالمسجد الحرام مع انتشار جائحة كورونا في العالم إلى وقتنا الحاضر، والاحتياج الكبير لتضافر كل الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن.

وبين أنه جرى استقطاب المتطوعين حسب خبراتهم ومهاراتهم على المبادرات التطوعية بالمسجد الحرام، لتقديم أفضل الخدمات الميدانية والتنظيمية وتقديم خدمات الضيافة ودفع العربات لكبار السن وذوي الإعاقة، وإضافة ساعاتهم التطوعية عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي وإصدار شهادة شكر وتقدير لهم، والتنسيق مع الجهات الحكومية والجامعات والجمعيات الأهلية والخيرية والأوقاف الخيرية المعنية بالعمل التطوعي، من خلال توفير 12 مجالا تطوعيا لسد احتياج الإدارات بالمسجد الحرام وتوفير 23 فرصة تطوعية في موسم رمضان لعام 1443هـ، وفق التخصصات الطبية والمؤهلات العلمية والعملية المطلوبة والشروط والضوابط للمشاركة في العمل التطوعي.

أبرز أهداف مبادرة «تطوع»:

