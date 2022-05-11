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تحويل جميع المحاكم الإدارية إلى رقمية بالكامل

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- بواسطة أيمن الوشواش - لإنجاز جميع التعاملات والإجراءات القضائية بشكل رقمي متكامل، وجه رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف بتشكيل فريق عمل متخصص لدراسة تحويل محاكم ديوان المظالم إلى محاكم رقمية تقوم بكامل أعمالها.

ويتولى الفريق إعداد دراسة التحول الرقمي خلال مدة ستين يوم عمل، وعليه سيقوم فريق العمل المكون من نخبة من قضاة ومنسوبي ديوان المظالم؛ برفع كل ما يتوصل إليه حيال ذلك من مرئيات واقتراحات.

وكان ديوان المظالم قد سبق هذه الخطوة في بداية الربع الثالث من العام الهجري الحالي بإطلاق أول محكمة رقمية بكامل أعمالها وتعاملاتها، وهي المحكمة الإدارية الرقمية بوادي الدواسر.

ويتطلع ديوان المظالم بذلك مع ما يجده من دعم وتوجيه من القيادة الحكيمة إلى اختصار الجهد والوقت وتوفير المقدرات في جميع ما يقوم به من مهام، وما يقدمه من خدمات، وما ينشده من عدالة ناجزة بجودة وكفاءة.

محاكم الديوان في الربع الثالث

32,537 دعوى

50,478 جلسة رقمية

31,780 دعوى مقيدة

1.3 مليون زائر لمنصة معين

12 مليون صفحة مستعرضة بالمنصة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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