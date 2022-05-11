رقم مجاني للعناية بمستفيدي الأحوال المدنية

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واطلع وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية المكلف الفريق سليمان اليحيى، على مشروع تطوير مركز الاتصال الموحد بالإدارة العامة للعناية بالعملاء، والآلية المتبعة لتلقي اتصالات المستفيدين، مؤكدا ضرورة تقديم أرقى الخدمات للمواطن والمقيم، وتسخير جميع الإمكانات التقنية والبشرية لذلك.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية الرقم الموحد المجاني (1916) لمركز الاتصال بالإدارة العامة للعناية بالعملاء لاستقبال مكالمات المستفيدين، وذلك من الأحد إلى الخميس من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء بدلا من الرقم الموحد السابق (920022133).واطلع وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية المكلف الفريق سليمان اليحيى، على مشروع تطوير مركز الاتصال الموحد بالإدارة العامة للعناية بالعملاء، والآلية المتبعة لتلقي اتصالات المستفيدين، مؤكدا ضرورة تقديم أرقى الخدمات للمواطن والمقيم، وتسخير جميع الإمكانات التقنية والبشرية لذلك.

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