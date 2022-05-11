السجن 15 عاما عقوبة استغلال الأشخاص في التسول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حظرت النيابة العامة الاتجار بالأشخاص باستخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيوائه، أو استقباله من أجل إساءة استغلاله في التسول، حيث تعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وتصل عقوبتها إلى السجن 15 عاما، وغرامة تصل إلى مليون ريال وفقا لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

وقالت إنه يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه أو استغلال الوظيفة أو النفوذ أو إساءة استعمال سلطة ما عليه أو استغلال ضعفه أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص للسيطرة على آخر من أجل العمل أو الخدمة قسرا أو التسول أو الاسترقاق.

وبحسب نظام مكافحة التسول فإنه يبعد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها وفقا لنظام هذه المادة بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة ويمنع من العودة للمملكة باستثناء أداء الحج والعمرة.

عقوبة من يمتهن التسول

