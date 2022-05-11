السجن 15 عاما عقوبة استغلال الأشخاص في التسول

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وقالت إنه يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه أو استغلال الوظيفة أو النفوذ أو إساءة استعمال سلطة ما عليه أو استغلال ضعفه أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص للسيطرة على آخر من أجل العمل أو الخدمة قسرا أو التسول أو الاسترقاق.وبحسب نظام مكافحة التسول فإنه يبعد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها وفقا لنظام هذه المادة بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة ويمنع من العودة للمملكة باستثناء أداء الحج والعمرة.
عقوبة من يمتهن التسول
- السجن مدة تصل إلى ستة أشهر
- غرامة تصل إلى 50 ألف ريال
- مضاعفة العقوبة في حالة العودة
- عقوبة العودة لا تتجاوز ضعف الحد الأقصى
- الإبعاد عن المملكة لغير السعوديين
- «المصدر: نظام مكافحة التسول»
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