إرحمه الذوادي يُحيي حفلات  غنائية في «الأوبرا المصرية»

محمد بن مسعود - الدمام - يستعد الفنان إرحمه الذوادي لإحياء حفلات غنائية في دار الأوبرا المصرية، وذلك خلال الفترة القادمة.
وقال الفنان الذوادي لـ«الأيام» إنه سيتبرع بريع إحدى الحفلات لصالح مستشفى يُعنى بالأطفال المصابين بمرض السرطان.
وقال الذوادي إنه يعتزم أيضًا السفر إلى عدد من الدول الخليجية للقاء عدد من القياديين والمسؤولين والفنانين.
وذكر أنه يحضّر لطرح أغنية جديدة حول قبيلة عنزة، وأنه يعتزم إهداءها إلى المسؤولين في الدول الخليجية.
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