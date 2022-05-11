محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 5723 اليوم الأربعاء الموافق 11 مايو 2022، أظهرت تسجيل 728 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 398 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 568141.

وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 5509 حالة، منها 18 حالة تخضع للعلاج بالمستشفى و3 حالة في العناية المركزة.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – «الصحة» تسجل حالتي وفاة و728 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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