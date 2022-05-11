بيع «ذي روك» بـ18.8 مليون دولار

محمد بن مسعود - الدمام - بيعت «ذي روك»، وهي أكبر ماسة بيضاء عرفتها المزادات بزنة 228.31 قيراط، الخميس في مقابل 18.6 مليون فرنك سويسري (18.8 مليون دولار)، وهو سعر أقل بكثير من الرقم القياسي المحقق في هذه الفئة.

وقد ضرب مفوض المزاد مطرقته معلنًا انتهاء المزاد الذي نظمته دار كريستيز في فندق بمدينة جنيف السويسرية بعد بضع دقائق فقط على انطلاقه، في قاعة كانت تغص بالحاضرين بسبب التوقعات الكبيرة التي أثارتها هذه الماسة الاستثنائية التي يفوق ارتفاعها قطر كرة الغولف.

وكانت التوقعات أشارت إلى أن سعر هذا الحجر الكريم المصقول على شكل إجاصة، والذي تعود ملكيته إلى شخص من أمريكا الشمالية لم تُكشف هويته، قد يصل إلى مستويات قياسية تراوح بين 20 و30 مليون دولار.

ولا يزال السعر القياسي الذي حققته ماسة بيضاء في مزاد مسجلاً لحجر كريم بزنة 163.41 قيراط بيع في سنة 2017 في المدينة السويسرية في مقابل 33.7 مليون دولار.