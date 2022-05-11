مريض بالضمور العضلي يؤسّس شركة لذوي الاحتياجات الخاصة

محمد بن مسعود - الدمام - العدد 12087 الخميس 12 مايو 2022 الموافق 11 شوال 1443
يقول ساتو هيسامو المدير التنفيذي لشركة سينتاكو، عن خلفية تأسيسه شركته: «لم يكن لدي أي خيارات في الأعمال التي يمكنه القيام بها. لذا رغبت في تأسيس شركة تتيح خيارات جديدة للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص ممن يواجهون احتياجات خاصة مجتمعية، لذا أسست شركتي (سينتاكو)». شُخّص ساتو بعد 10 أشهر من ولادته بمرض عضال منعه من الحركة، وهو ضمور عضلي نتيجة اعتلال النخاع تسبب في ضعف العضلات وضمورها نتيجة اضطراب الخلايا العصبية المسؤولة عن الحركة. وقام بعد تخرجه من المدرسة الثانوية بتأسيس شركته، إذ لم يكن له رغبة في البحث عن عمل. فيقوم بتشغيل الحاسوب بتحريك بسيط لعينيه وطرف إبهامه، متوليًا مهام رئيس الشركة والنقاشات التجارية مع العملاء، وفق موقع «اليابان بالعربي». ويستهدف من ذلك تحقيق «مجتمع يعلي من قيمة عمل جميع الأفراد». ونظرًا لكون الكثير من بين موظفي شركة سينتاكو من ذوي الاحتياجات الخاصة، يقومون بمهام عملهم عبر الإنترنت. وأحد الأنشطة الرئيسة للشركة هو تعريف الشركات بالأشخاص من ذوي الاحتياجات العامة لتوظيفهم، وهكذا يستطيع هؤلاء الأشخاص العثور على العمل الذي يناسبهم من خلال تسجيل نوعية الاحتياجات الخاصة لديهم ومهاراتهم مسبقًا.
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