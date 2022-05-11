رصد سمكة السيجار  البرونــــــزي الفاخـــــر

محمد بن مسعود - الدمام - صوّر باحثون وعلماء مشاهد فريدة لسمكة التنين الغريبة والنادرة في أعماق مياه خليج مونتيري في كاليفورنيا. وتبدو هذه السمكة الغريبة للوهلة الأولى نوعا من السيجار البرونزي الفاخر، حيث تظهر كرقاقة صغيرة نوعًا ما، مع لمعان بسيط، لكن التذبذب السريع في نهاية هذا السيجار النادر، يكشف هويّة المخلوق.
ويطلق العلماء على هذا المخلوق البرونزي النادر اسم سمكة التنين العالية الزعانف (Bathophilus flemingi)، ومن بين جميع أسماك التنين في أعماق البحار في خليج مونتيري، تعد هذه واحدة من أندرها، بحسب المقال المنشور في مجلة «sciencealert» العلمية.
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