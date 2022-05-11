خلال الأسبوع الماضي..سكان المملكة ينفقون 8 مليارات ريال عبر نقاط البيع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
استعرض البنك المركزي السعودي، اليوم (الأربعاء)، أرقام الإنفاق الاستهلاكي في المملكة خلال الأسبوع الماضي، والتي أوضحت تفاصيل وإجمالي قيمة العمليات التي تمت من خلال نقاط البيع.
وأوضح أن الأسبوع الماضي شهد إنفاق نحو 8 مليارات ريال عبر120.14 مليون عملية، حيث أنفق المستهلكون على المطاعم والمقاهي بنحو 1.8 مليار ريال، وعلى الأطعمة والمشروبات 1.34 مليار ريال، وعلى قطاعات أخرى بنحو 1.1 مليار ريال.
وأنفق المستهلكون 781.54 مليون ريال على سلع وخدمات متنوعة، و439.38 مليون ريال على الصحة، و662.25 مليون ريال على محطات الوقود، و236.76 مليون ريال على النقل، 123.34 مليون ريال على مواد البناء والتشييد.
كما أنفقوا 113.86 مليون ريال على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، و781.54 مليون ريال على سلع وخدمات متنوعة، و265.66 مليون ريال على الترفيه والثقافة، و61.38 مليون ريال على الاتصالات.
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