رئيس غرفة بيشة يلتقي رئيس غرفة أبها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_عسير

التقى رئيس مجلس إدارة غرفة بيشة «صالح بن محمد الوتيد» رئيس مجلس إدارة غرفة أبها «حسن بن معجب الحويزي» ونائبه «مهدي آل هضبان» وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ورجال الأعمال في زيارة لبحث التعاون المشترك بين الغرفتين، بحضور أعضاء مجلس الإدارة ورجال الأعمال بمحافظة بيشة.

وأكد رئيس غرفة بيشة «الوتيد» أن الزيارة تناولت عمق العلاقة بين الغرفتين واستعراض أهم الفرص المتاحة للارتقاء بمستوى قطاع الأعمال بمنطقة عسير، إضافة إلى عرض جهود الغرفة في خدمة رجال وسيدات الأعمال، والخطة التشغيلية لجذب المستثمرين في محافظة بيشة، وعرض أهم الإنجازات التي شهدتها غرفة بيشة خلال العام الماضي .

وقدم رئيس غرفة بيشة شكره لرئيس وأعضاء غرفة أبها على اهتمامهم بنجاح برامج وفعاليات غرفة بيشة، مؤكدا بأن هذه الزيارة دليل على حرص الجميع على دعم جهود الغرفتين واستكمال التعاون المشترك للمساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة بمنطقة عسير التي يؤكد عليها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير .