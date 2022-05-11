مرافقة شيرين أبو عاقلة تكشف آخر ما نطقت به وملابسات الاغتيال

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت الصحفية شذى حنايشة مرافقة شيرين أبو عاقلة أثناء اغتيالها، اليوم الأربعاء، تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياة “أبو عاقلة”.
وقالت في تصريحات متلفزة، إنه لم يكن هناك أي إطلاق رصاص لحظة توجه فريق العمل الصحفي لمنطقة الحدث.
وأكدت الصحفية شذى حنايشة، أن الاحتلال انتظر وصول فريق العمل إلى منطقة مفتوحة “عجزنا عن مغادرتها”.
وأوضحت الصحفية شذى حنايشة “مرافقة شيرين أبو عاقلة أثناء اغتيالها” أن آخر ما نطقت به شيرين هو أن زميلها علي أصيب قبل استهدافها برصاصة.
وبينت أنها لم تتمكن من الاقتراب من شيرين بعد سقوطها لأن قوات الاحتلال واصلت إطلاق النار، متابعة: “لم نكن نتوقع استهدافنا بالرصاص لأن هويتنا كانت واضحة للجميع”.
ولفتت الصحفية شذى حنايشة، إلي أن الشاب الذي حاول إنقاذ شيرين بعد إصابتها تعرض لإطلاق رصاص من الاحتلال، مشيرة إلي أنه لم يكن بالقرب من فريق العمل أو حوله أي اشتباك بين الاحتلال والمحتجين الفلسطينيين.
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