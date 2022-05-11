فعاليات تواكب افتتاح حديقة الأمير ماجد

افتتحت حديقة الأمير ماجد، بالتزامن مع موسم جدة، وهي أكبر حدائق جدة وإحدى المناطق المجانية في موسم جدة، التي تسمح للزوار بالاستمتاع برحلة طبيعية خلابة، تشمل أنشطة للأطفال وتجربة تسوق فريدة، بالإضافة إلى الترفيه المتنوع ثقافيا لجميع الفئات العمرية.

وتقع حديقة الأمير ماجد على مساحة 120 ألف متر مربع، وتحتضن العديد من الفعاليات والعروض المتنوعة، وتشهد عروضا حية، وفلكلورا ثقافيا منوعا، ومتاجر للتسوق، ومنطقة كرنفال لعروض التحدي والألعاب، وتجربة بيت الرعب، وتقام فيها أسبوعيا احتفالات ثقافية وعروض فنية مشوقة.

ويوجد في الحديقة نافورة راقصة بطول 30 مترا، وبازار عالمي لعرض الإكسسوارات والمنتجات المختلفة، التي تعكس ثقافات الدول، ومناطق خدمات، ومناطق للمطاعم ومقاهٍ.

وتتميز حديقة الأمير ماجد كأحد معالم مدينة جدة بموقعها وسط المدينة، ومساحاتها الخضراء الشاسعة، وتنوع الأنشطة الترفيهية، وتعدد مواقع ممارسة الرياضة لمختلف الفئات العمرية.