493 مركبة عالقة خلال العيد

أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ تلقي 493 بلاغا عن سيارات ومركبات عالقة خلال الأسبوعين الماضيين بمختلف مناطق المملكة بما يقارب 48 بلاغا في اليوم الواحد، مؤكدا أن مؤشر عدد البلاغات ارتفع قليلا نظير الأمطار والسيول التي شهدتها معظم مناطق المملكة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وورد لفريق إنجاد بلاغ عن انقلاب كرفان في وسط نفود الدهناء، وأفاد المبلغ أنه استنفد كل المحاولات الممكنة لتعديله وأنه مضى على الانقلاب عدة أيام. ‏وبعد دراسة الحالة تم إقرار مشاركة الفريق في هذه المهمة. ‏وعلى الفور انطلق أعضاء الفريق من مناطق مختلفة، وتم تعديل الكرفان، كما تم إنقاذ عالق من ‫القصيم‬ استنجد بالفريق بعد غرق مركبته في السيل منذ يومين، وحاول إخراجها عدة محاولات ولم يستطع.

عطوي تبوك

من جهة أخرى أعلن الفريق العثور على مفقود تبوك مشعل العطوي بعد فقده منذ ما يقارب 7 أيام على بعد 8 كم من مركبته التي تعطلت وترجل منها إلى أحد الجبال في مكان يسمى «فم قويع» يقع بين الأخضر والمعظم.

وكان فارس فريق إنجاد العضو مرزوق البلوي عثر في وقت سابق على سيارة مشعل العطوي المتعطلة، قبل أن يعثر عليه حيث كان متوجها لمعايدة أقاربه بمنطقة قريبة من جهة منطقة المعظم في تبوك. وشارك في عمليات البحث عن الشاب الطيران والجهات الأمنية والدفاع المدني وفرق بحث تطوعية أخرى والعديد من الأهالي.

مفقود مشذوبة

وكان عدد من أعضاء فريق إنجاد تحرك بعد ورود بلاغ عن مفقود بالقرب من ‫مشذوبة‬ التابعة للرياض ‏مترجلًا على قدميه أضاع اتجاه الطريق وانقطع الاتصال به، وبعد عدد من الجولات خلال الأيام الماضية ما زال البحث عن المفقود جاريًا، كما تحرك عدد من أعضاء الفريق بعد ورود بلاغ عن مفقود بالقرب من مدينة عرعر ‏يستقل مركبة هايلوكس وتم العثور على المفقود من خارج الفريق وهو بصحة جيدة.