ميسي يزور جدة التاريخية

وكتبت الأميرة هيفاء في صفحتها الخاصة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): «استضفت اليوم ميسي وأصدقاءه في جولة في جدة التاريخية».
وأضافت «تاريخ وفن وروعة التفاصيل تركت انطباعًا مميزًا عند ضيوفنا.. جدة وناسها تأخذ قلوب زوارها من أول نظرة». وكانت وزارة السياحة اتخذت هذه الخطوة تطويرًا لمجال السياحة التي تعمل على تعزيز مكتسباتها وتحقيق الأهداف المنشودة، وزيادة الفرص الاستثمارية، وخلق العديد من الوظائف، إضافة إلى جذب السياح، وإثراء تجربة زائر المملكة.
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