ميسي يزور جدة التاريخية

استضافت نائب وزير السياحة للاستراتيجية والاستثمار الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نجم كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي الذي يزور السعودية ، في جولة داخل جدة التاريخية، بعدما أصبح سفيرًا للسياحة السعودية، حيث يقضي إجازة مميزة يستكشف بها كنوز البحر الأحمر وتاريخ منطقة البلد خلال موسم جدة.

وكتبت الأميرة هيفاء في صفحتها الخاصة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): «استضفت اليوم ميسي وأصدقاءه في جولة في جدة التاريخية».

وأضافت «تاريخ وفن وروعة التفاصيل تركت انطباعًا مميزًا عند ضيوفنا.. جدة وناسها تأخذ قلوب زوارها من أول نظرة». وكانت وزارة السياحة اتخذت هذه الخطوة تطويرًا لمجال السياحة التي تعمل على تعزيز مكتسباتها وتحقيق الأهداف المنشودة، وزيادة الفرص الاستثمارية، وخلق العديد من الوظائف، إضافة إلى جذب السياح، وإثراء تجربة زائر المملكة.