FutureX فرص تعلم لمواكبة احتياجات المستقبل

تعد المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني FutureX إحدى مبادرات المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، والتي تهدف لتنمية قطاع التعليم الإلكتروني في المملكة من خلال حوكمة التكامل وتعزيز الاقتصاد التشاركي وإتاحة فرص تعلم متنوعة للجميع تواكب المستقبل، وذلك عبر منظومة تعليم إلكتروني متكاملة تعنى بتمكين الجهات في القطاع، وتقديم العديد من الخدمات والمبادرات لتحقيق التكامل في المنظومة عبر الشراكات المحلية والعالمية.

تجربة مبتكرة

وتهدف منصة FutureX لتعزيز موثوقية التعليم والتدريب الإلكتروني، وتمكين التكامل بين المزودين والمستفيدين، وتوفير فرص التعليم الإلكتروني المرتبطة باحتياجات المتعلم الفردية، وتحسين سرعة استجابة التعليم الإلكتروني للمتغيّرات، إضافة لتعزيز كفاءة التعليم الإلكتروني، كما تسهم المنصة في خلق تجربة تعليمية مبتكرة بمعايير عالمية تلبي احتياجات المستقبل، من خلال ربط الجهات المقدمة للبرامج التعليمية مع مزودي ومقدمي خدمات المنصات التعليمية وصناع المحتوى التعليمي، إضافة لبناء الشراكات مع المنصات التعليمية المحلية والعالمية، وذلك للمساهمة في تحقيق مستهدفات المركز والوصول لتعليم إلكتروني موثوق ومتاح للجميع.

تصميم وإنشاء

وتمكن المنصة جهات التعليم والتدريب الإلكتروني، من تصميم وإنشاء برامج تعليمية إلكترونية عالية الجودة عبر ربطها بمزودي المحتوى المؤهلين من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، كما تتيح للجهات الراغبة بالارتقاء بمهارات منسوبيها من الحصول على مقررات وبرامج تعليمية وشهادات احترافية مقدمة من رواد التعليم الإلكتروني عالميًا (كورسيرا وedX) واللذان يتكامل معهما المركز ضمن شراكاته الدولية، حيث تُوفر المنصة أكثر من 10 آلاف برنامج في مختلف المجالات، إضافة إلى توفير خدمة طلب المنصات التعليمية والتي تمكن الجهة من الحصول على منصة تعليمية خاصة بها من خلال مزودي المنصات المؤهلين وفقاً لمعايير المركز، وترتقي الخدمات والمبادرات التي تقدمها المنصة لتواكب متطلبات العصر الحديث ومتطلبات سوق العمل، في تلبية المهارات المطلوبة في عصر الثورة الصناعية الرابعة وغيرها من المهارات، وذلك من خلال أكثر من 50 شراكة أبرمتها المنصة على الصعيدين المحلي والدولي.