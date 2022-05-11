شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة العالم الإسلامي: لجميع أتباع الأديان الحق بالوجود بكرامة واحترام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال محمد بن عبد الكريم العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي إن لجميع أتباع الأديان الحق بالوجود بكرامة واحترام.

وأضاف أمين عام رابطة العالم الإسلامي: "نرفض أي تأويل خاطئ أو متعمد يقوض التعايش بين أتباع الأديان".

وقال: إن هذا الملتقى هدفه تعزيز التفاهم والانسجام بين أتباع الأديان.. اعتدالنا الروحي يجمع ولا يفرق"، مطالبا بضرورة تجنب التقلب في المواقف من أجل أهداف مرحلية.

جاء ذلك خلال افتتاح ملتقى القيم المشتركة بين الأديان في الرياض بضرورة تعزيز السلام والتضامن حول العالم و الذي انطلق بمشاركة قادة دينيين من مختلف .