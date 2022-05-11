بث مباشر.. مباراة الهلال والاتفاق

محمد بن مسعود - الدمام - يحل نادي الهلال ضيفًا على نظيره الاتفاق في ملعب الأمير محمد بن فهد، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 20 من الدوري السعودي لموسم 2021-2022.

مباراة الهلال والاتفاق

الزعيم نجح في الفوز على ضمك في الجولة الماضية بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليصل إلى النقطة 52 في المركز الثاني من الترتيب، وبفارق تسع نقاط عن الاتحاد المتصدر.

أما الاتفاق فيعاني بشكل كبير هذا الموسم، وسيطمح للخروج بنتيجة إيجابية أمام الموج الأزرق تساعده في الهروب من منطقة الهبوط.

مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر

ويبحث فريق الهلال، عن مواصلة الضغط على فريق الاتحاد، حيث يلاقي الاتفاق، في لقاء مؤجل من الجولة 20 للدوري السعودي.

ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 52 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الاتحاد المتصدر، فيما يأتي الاتفاق في المركز 13 برصيد 27 نقطة.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة الاتفاق والهلال اليوم، لطاقم تحكيم أرجنتيني.

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الهلال مباشر

ويدير مباراة الاتفاق والهلال اليوم الأرجنتيني فرناندو راباليني، ويساعده خوان بابلو بيلاتي ودييغو بونفا، ومحمد السماعيل حكمًا رابعًا، وماورو فيجليانو حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده عيسى الخيبري.