اخبار الخليج – وزير الخارجية يجتمع مع وزير الخارجية والشؤون الأوروبية بجمهورية كرواتيا

محمد بن مسعود - الدمام - اجتمع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في مدينة مراكش بالمملكة المغربية الشقيقة اليوم، مع معالي السيد جوردان غرليتش رادمان، وزير الخارجية والشؤون الأوروبية بجمهورية كرواتيا، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في التحالف الدولي لمكافحة داعش.

تم خلال الاجتماع، بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل تعزيزه في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك خدمة للمصالح المتبادلة.

كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع السياسية والأمنية الإقليمية والدولية، وجهود إحلال الأمن والسلم في الشرق الأوسط والقارة الأوروبية.

حضر الاجتماع، سعادة السفير خالد بن سلمان بن جبر المسلم، سفير مملكة البحرين لدى المملكة المغربية، وسعادة السفير طلال عبدالسلام الأنصاري، مدير عام شؤون وزارة الخارجية، والوفد المرافق لوزير الخارجية. كما حضرها من الجانب الكرواتي عدد من كبار المسؤولين بوزارة الخارجية.