المنتخب السعودي للسباحة يشارك في بطولة “مالا”

محمد بن مسعود - الدمام - يشارك المنتخب السعودي للسباحة في بطولة مالا والتي ستقام خلال الفترة من 13 – 15 مايو الجاري بالعاصمة الفرنسية باريس . وقد غادرت أمس بعثة المنتخب برئاسة نائب رئيس الاتحاد السعودي للسباحة الدكتور قاسم الزهير استعدادًا للمشاركة في البطولة . وتضم بعثة المنتخب اللاعبين أحمد محمد المعيبد، ومحمد هاني الزاكي، وصفوان أحمد القضماني، وزيد فيصل السراج، والمدرب مازن العبيدي، ومدير الأداء الرياضي فارس عطار. أخبار قد تهمك

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