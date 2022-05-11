وزير التعليم يزور جناح شركة “رافد” في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

زار معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ , اليوم، جناح شركة تطوير لخدمات النقل (رافد) -الذراع التنفيذي لوزارة التعليم في تقديم خدمة النقل المدرسي-، وذلك خلال جولته التفقدية على الأجنحة المشاركة في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022، المقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة 8 – 11 مايو 2022م، تحت شعار “التعليم في مواجهة الأزمات: الفرص والتحديات” .

كما تتمثل مشاركة الشركة في استعراض أبرز المبادرات التي تسهم في تطوير مفهوم النقل من خلال إنشاء عدد من الأنظمة والتطبيقات المبتكرة لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين، وإبراز أهم الاسهامات لاتفاقية إنشاء أول مصنع للحافلات بتقنيات حديثة وصديقة للبيئة، واتفاقيةSaveFast التي تعنى بتدريب إلكتروني يختص بتقييم السلوك النفسي للسائقين؛ لرفع مستوى السلامة المرورية وضمان أفضل تجربة مريحة وآمنة، بجانب استعراض أحدث الأساليب التقنية المستخدمة في مجال الأمن والسلامة، وجهود الشركة في ظل أزمة جائحة كورونا.