اخبار الخليج – بتلكو تحتفي بنجاح فعاليات شهر رمضان بتكريم أعضاء فريقها

محمد بن مسعود - الدمام - كرّم الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو السيد ميكيل فينتر بحضور أعضاء فريق الإدارة التنفيذية عدد من أعضاء الفريق ممن ساهموا في تنظيم الفعاليات والأنشطة التي أقامتها الشركة خلال شهر رمضان المبارك. يأتي هذا التكريم امتنانًا لجهود فريق العمل على التزامهم في إبراز فعاليات الشركة وحرصًا منها على تشجيع المواهب الداخلية المتميزة.

من ضمن المبادرات التي أقامتها بتلكو خلال هذا الشهر لدعم الأنشطة والبرامج الوطنية، بادرت شركة بتلكو بتوقيع اتفاقية مع اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي، لتصبح بموجبها شريكًا رئيسيًا لبرنامج المسابقات الشعبي «السارية» للعام الثالث على التوالي.

بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة باستضافة الغبقة الرمضانية السنوية لمنتسبي وسائل الإعلام وغبقة زبائن القطاع التجاري بجانب الغبقة المخصصة لأعضاء فريق العمل. وشارك فريق بتلكو أيضًا في استضافة برنامج «يمعتنـا غير» خلال الشهر الفضيل، وهو برنامج مسابقات حصري لموظفي الشركة، وتمّ بثّه مُباشرة عبر قناة التواصل الداخلية الخاصة على منصة الانستغرام.

وبالتعاون مع حلبة البحرين الدولية، واصلت بتلكو دعمها لفعالية «بتلكو فتنس في الحلبة» والذي استمر خلال شهر رمضان، وهي عبارة عن فعالية سنوية تستهدف مشاركة راكبي الدراجات الهوائية والعدائين لممارسة الرياضة والمحافظة على اللياقة البدنية في بيئة آمنة وخاضعة للرقابة.

ومن جهة أخرى، شهدت بتلكو نجاحًا كبيرًا لسباق دواثلون الرمضاني لعام 2022 بتنظيم الاتحاد البحريني للترايثلون، الذي استقطب مشاركة واسعة ضمّت كل من الهواة والمحترفين الرياضيين، وشاركوا في الجري وركوب الدراجة لمسافة إجمالية بلغت 27.5 كليو متر.