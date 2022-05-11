إعفاء السعوديين من تأشيرة دخول بريطانيا

رحبت سفارة خادم الحرمين لدى المملكة المتحدة بقرار السلطات البريطانية إعفاء مواطني المملكة من إجراءات التأشيرة والاكتفاء بالحصول على إعفاء الكتروني لدخول المملكة المتحدة، متمنية مزيدًا من التقدّم والازدهار للبلدين الصديقين.
وأشارت إلى أن قرار المملكة المتحدة بإعفاء مواطني المملكة من إجراءات التأشيرة والاكتفاء بالإعفاء الإلكتروني يمثل خطوة هامة لتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات تحقيقا لرغبة البلدين الصديقين في تحقيق المزيد من التعاون.
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