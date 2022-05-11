شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خطوات للحصول على التأشيرة البريطانية إلكترونيًا عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت سفارة المملكة لدى بريطانيا، أن المملكة المتحدة، أتاحت للسعوديين استخراج إعفاء إلكتروني من تأشيرة الزيارة خلال 24 ساعة .

وتتمثل إجراءات التقديم للحصول على التأشيرة عبر الانترنت في 5 خطوات:

1. تقديم طلب الحصول على التأشيرة الإلكترونية عبر الرابط المعتمد.

2. تسديد الرسوم والتي تصل إلى 30 جنيه استرليني.

3. تلقي صاحب الطلب الموافقة عبر البريد الإلكتروني خلال 24 ساعة.

4. طباعة نموذج الإعفاء الإلكتروني قبل السفر وتقديمه للسلطات البريطانية قبل الوصول .

5. في حالة الحاجة لتعديل الطلب يمكن التواصل على البريد الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية البريطانية.