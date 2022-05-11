بعد إعلان مقتلها بالضفة الغربية.. من هي الإعلامية شيرين أبو عاقلة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح الأربعاء، مقتل الإعلامية شيرين أبو عاقلة إثر طلقة رصاص حي بالرأس أثناء تغطيتها لقناة الجزيرة في مدينة جنين بالضفة الغربية.

التحقت شيرين أبو عاقلة قناة الجزيرة في عام 1997، وهي من أوائل جيل المراسلين الميدانيين لقناة الجزيرة وقضت حوالي 25 سنة في تغطية الأخبار من الأراضي الفلسطينية، حسب موقع القناة.

درست في البداية الهندسة المعمارية في جامعة العلوم والتكنولوجيا في الأردن، ثم انتقلت إلى تخصص الصحافة المكتوبة، وحصلت على درجة البكالوريوس من جامعة اليرموك في الأردن.

عملت في كل من وكالة الأونروا، وإذاعة صوت فلسطين، ثم مؤسسة مفتاح، وقناة عمان الفضائية وإذاعة مونت كارلو قبل التحاقها بقناة الجزيرة الفضائية.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه أبرز المعلومات عن الإعلامية الراحلة شيرين أبوعاقلة.