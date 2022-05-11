سمو نائب أمير جازان يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة التراث

محمد بن مسعود - الدمام - جازان – فضه عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم ، الرئيس التنفيذي لهيئة التراث الدكتور جاسر بن سليمان الحربش ووفد الهيئة الذي يزور منطقة جازان حاليًا .

ورحب سموه خلال اللقاء بالرئيس التنفيذي لهيئة التراث ووفد الهيئة في زيارتهم لمنطقة جازان الغنية بمواقعها التراثية والعمرانية وموروثاتها وعناصر التراث غير المادي وأنماط الحياة القديمة والقرى التراثية والقلاع والحصون وغيرها ، والتي تبرز إمكانات المنطقة وعمق ثقافتها وحضارتها القديمة .

وجرى خلال اللقاء استعراض عمل الهيئة بمنطقة جازان وجهودها في الحفاظ على مكونات التراث الثقافي بالمنطقة ، وتطوير وتشغيل المواقع التراثية ، والحفاظ على الحرف اليدوية والتقليدية ومختلف مشروعات الهيئة بمنطقة جازان .

وأثنى سمو نائب أمير منطقة جازان على جهود هيئة التراث في تنظيم قطاع التراث وتطويره وتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة ، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكه 2030، متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق .

من جانبه أعرب الدكتور الحربش عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير منطقة جازان لتوجيهاته وحرصه للتعاون مع الهيئة وتعزيز دورها في إظهار مكنونات منطقة جازان وما تمتاز به من كنوز تراثية .

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله الصقر ووكيل الإمارة للتنمية الدكتور عيسى البناوي .