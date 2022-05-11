اخبار الخليج – سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة يستقبل رئيس منظمة الطيران المدني الدولي

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، بمكتبه بقصر القضيبية، رئيس منظمة الطيران المدني الدولي السيد سلفاتوري شاكيتانو، بحضور وزير المواصلات والاتصالات سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد.

وخلال اللقاء، رحب سمو الشيخ محمد بن مبارك برئيس المنظمة وبزيارته التي تؤكد التعاون الوثيق بين البحرين ومنظمة الطيران المدني الدولي وحرصهما الدائم على تعزيز مختلف أوجه التعاون بما يخدم مصالحهما وأهدافهما المشتركة، مشيدًا سموه بالدور الهام الذي تقوم به المنظمة في تطوير وتنظيم الطيران المدني الدولي، ووضع المعايير واللوائح التي تضمن أمن وسلامة الطيران المدني كأحد أهم القطاعات الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة على الصعيد العالمي، متمنيًا للمنظمة ولجميع القائمين عليها التوفيق في جهودهم الرامية لتطوير صناعة النقل الجوي العالمي.

من جانبه، أعرب السيد سلفاتوري شاكيتانو عن خالص شكره لسمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة على استقباله، وتقديره لدور البحرين من خلال عضويتها في منظمة الطيران المدني الدولي في دعم جهود وأعمال المنظمة، واستمرارية التزامها بالتعاون مع المنظمة والدول الأعضاء، مشيدًا بالمستوي المتقدم لقطاع الطيران المدني بالبحرين وتميز وكفاءة الخدمات التي تقوم بها وتقدمها في مجالات الطيران المدني والنقل الجوي الذي يؤكد ما يتوفر لديها من بنية تحتية قوية، وكوادر وطنية مؤهلة، وامتلاكها لأحدث الأجهزة والمعدات التي تمكنها من أداء دورها وحسن إدارة إقليمها لمعلومات الطيران والمجالات الجوية الأخرى، ويجعلها محل إشادة وتقدير من قبل الدول الأعضاء.

وقد حضر اللقاء، المدير الإقليمي في مكتب المنظمة للشرق الأوسط محمد أبو بكر فارع، ووكيل شؤون الطيران المدني بالإنابة حسين أحمد شعيب.