اخبار الخليج – وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تعقد اجتماعا مع رئيس وأعضاء بعثة صندوق النقد الدولي

محمد بن مسعود - الدمام - في اطار الزيارة الرسمية التي يقومون بها إلى مملكة البحرين اجتمع الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، والوكيل المساعد لتنمية الصناعة الدكتور خالد فهد العلوي و الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات السيد نبراس محمد طالب، بأعضاء بعثة صندوق النقد الدولي ، وذلك بمشاركة عدد من المسئولين بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
حيث تم خلال الاجتماع الإشادة من جانب الوزارة بمثل هذه اللقاءات التي تأتي في إطار الاجتماعات الدورية المستمرة للجهات المعنية في مملكة البحرين وصندوق النقد الدولي والتي تهدف إلى مناقشة واستعراض التطورات الاقتصادية في مملكة البحرين، مشيرا في السياق ذاته بأن البحرين تسير بخطى ثابته نحو تحقيق أهدافها التنموية المنشودة من خلال مبادرات حيوية متعددة ، والتي كان لها عظيم الأثر في مواصلة النمو الإيجابي للاقتصاد البحريني.
كما جرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات وتبادل وجهات النظر حول آخر التطورات الاقتصادية على الصعيد المحلي والعالمي، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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