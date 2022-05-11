اخبار الخليج – وكيل الوزارة تجتمع برئيس وأعضاء البعثة الاقتصادية السويسرية في اطار الزيارة الرسمية التي يقومون بها إلى البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - في اطار الزيارة الرسمية التي تقوم بها البعثة الاقتصادية السويسرية إلى مملكة البحرين ،اجتمعت وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة سعادة الأستاذة ايمان أحمد الدوسري برئيس واعضاء البعثة الاقتصادية السويسرية وذلك بحضور سعادة السيد ماسيمو بادجي سفير الاتحاد السويسري لدى مملكة البحرين والمقيم في أبوظبي و الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعدد من كبار المسئولين بالوزارة.

وخلال الاجتماع أكدت سعادة الأستاذة ايمان الدوسري على حرص حكومة مملكة البحرين الموقرة بتوثيق علاقاتها بمختلف المؤسسات والفعاليات العالمية والاقتصادية، وتقديرها لكافة الجهود التي تقوم بها والهادفة بشكل أساسي إلى تعزيز الشراكات العالمية وتحقيق الانفتاح والموائمة بين كل شعوب العالم.

كما لفتت الدوسري إلى أهمية ودور القطاع الخاص في توطيد العلاقات المشتركة، وزيادة حجم المبادلات التجارية، مشيرةً في هذا الصدد إلى العروض المتميزة التي تقدمها حكومة البحرين الموقرة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، والتي أسهمت بشكل كبير في جعلها وجهة وخيار أول للعديد من المشاريع الضخمة.

وإلى ذلك تم استعراض ومناقشة عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالشأن الاقتصادي، والتي تركز على العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البحرين و سويسرا، وسبل تعزيزها ، وزيادة حجم الاستفادة من خبرات كل طرف للآخر، مثمناً في ذات السياق على أهمية مثل هذه الزيارات المتبادلة العالية المستوى واللقاءات المشتركة في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها.

ومن جانبهم أعرب أعضاء البعثة الاقتصادية السويسرية عن إعجابهم بالتقدم الملحوظ الذي تشهده مملكة البحرين في كافة الأصعدة وبالأخص الصعيد الاقتصادي والاستثماري والدور الذي تلعبه الحكومة في جذب الاستثمارات العالمية والمشاريع الرائدة إلى مملكة البحرين.