انطلاق التصويت إلكترونياً لاختيار أعضاء مجلس إدارة غرفة مكة.. الاثنين

محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق الإثنين المقبل مرحلة التصويت لانتخابات الغرفة التجارية بمكة المكرمة لعضوية مجلس الإدارة للدورة الـ21 (1443 ــ 1447هـ) حيث ستعلن اللجنة عن نتائج الانتخابات بعد انتهاء فترة التصويت المتاحة الممتدة إلى يوم الأربعاء المقبل، وسيكون التصويت في هذه الدورة إلكترونياً بالكامل لأول مرة في تاريخ الغرفة، حيث يدلي الناخبون بأصواتهم عن طريق التصويت على موقع وزارة التجارة عبر الرابط (https://voting.mc.gov.sa/Home/Index). وسيكون التصويت لاختيار المترشحين البالغ عددهم 57 مترشحاً، وبينهم سيدة واحدة، متاحاً بدءا من الساعة 9 صباحاً يوم الاثنين 15 شوال 1443هـ الموافق 16 مايو 2022، وسيستمر حتى الساعة 9 مساءً يوم الأربعاء 17 شوال 1443هـ الموافق 18 مايو 2022. وستعلن نتائج الانتخابات بعد الانتهاء من عملية التصويت عبر وسائل الاتصال المتاحة، وعلى موقعي وزارة التجارة وغرفة مكة المكرمة الإلكترونيين، وعلى شاشة العرض بمقر الغرفة التجارية بمكة المكرمة. وكانت لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة قد أوضحت عبر فيديو توضيحي يبين آلية تسجيل الدخول والانتخاب، وطريقة التصويت عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للانتخابات، مع توضيح وجود خانات للتصويت للمجموعات والأفراد، فيما دعت لجنة الإشراف على الانتخابات بغرفة مكة المكرمة الراغبين في طرح الاستفسارات للاتصال على الرقم (1900)، أو زيارتها في مقرها المخصص بالغرفة. كما خاطبت الغرفة التجارية بمكة المكرمة في وقت سابق منتسبيها ومن تنطبق عليهم شروط التصويت عبر الرسائل النصية ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة ضرورة الحفاظ على سرية معلوماتهم الشخصية. وأخلت مسؤوليتها عن أي تواصل يتم من أي جهة غير الغرفة تنتحل صفتها بالمطالبة برمز التحقق الخاص بالناخب الذي تنطبق عليه الشروط، أو أي معلومات شخصية، أو رموز، أو غيرها من البيانات الأخرى.

قد يهمك أيضاً :-