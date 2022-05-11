انطلاق التصويت إلكترونياً لاختيار أعضاء مجلس إدارة غرفة مكة.. الاثنين

محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق الإثنين المقبل مرحلة التصويت لانتخابات الغرفة التجارية بمكة المكرمة لعضوية مجلس الإدارة للدورة الـ21 (1443 ــ 1447هـ) حيث ستعلن اللجنة عن نتائج الانتخابات بعد انتهاء فترة التصويت المتاحة الممتدة إلى يوم الأربعاء المقبل، وسيكون التصويت في هذه الدورة إلكترونياً بالكامل لأول مرة في تاريخ الغرفة، حيث يدلي الناخبون بأصواتهم عن طريق التصويت على موقع وزارة التجارة عبر الرابط (https://voting.mc.gov.sa/Home/Index). وسيكون التصويت لاختيار المترشحين البالغ عددهم 57 مترشحاً، وبينهم سيدة واحدة، متاحاً بدءا من الساعة 9 صباحاً يوم الاثنين 15 شوال 1443هـ الموافق 16 مايو 2022، وسيستمر حتى الساعة 9 مساءً يوم الأربعاء 17 شوال 1443هـ الموافق 18 مايو 2022. وستعلن نتائج الانتخابات بعد الانتهاء من عملية التصويت عبر وسائل الاتصال المتاحة، وعلى موقعي وزارة التجارة وغرفة مكة المكرمة الإلكترونيين، وعلى شاشة العرض بمقر الغرفة التجارية بمكة المكرمة. وكانت لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة قد أوضحت عبر فيديو توضيحي يبين آلية تسجيل الدخول والانتخاب، وطريقة التصويت عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للانتخابات، مع توضيح وجود خانات للتصويت للمجموعات والأفراد، فيما دعت لجنة الإشراف على الانتخابات بغرفة مكة المكرمة الراغبين في طرح الاستفسارات للاتصال على الرقم (1900)، أو زيارتها في مقرها المخصص بالغرفة. كما خاطبت الغرفة التجارية بمكة المكرمة في وقت سابق منتسبيها ومن تنطبق عليهم شروط التصويت عبر الرسائل النصية ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة ضرورة الحفاظ على سرية معلوماتهم الشخصية. وأخلت مسؤوليتها عن أي تواصل يتم من أي جهة غير الغرفة تنتحل صفتها بالمطالبة برمز التحقق الخاص بالناخب الذي تنطبق عليه الشروط، أو أي معلومات شخصية، أو رموز، أو غيرها من البيانات الأخرى.
قد يهمك أيضاً :-
- بإرتفاع 18.5% عن العام الماضي.. 19 مليون دولار صافي ربح «جي إف إتش» في الربع الأول من 2022
- بريطانيا تعفي مواطني المملكة من إجراءات التأشيرة
- منطقة أوكرانية جديدة تطلب الانضمام لروسيا.. والكرملين يعلق
- سجن فتاة 5 سنوات ابتزت مصرياً بصور ومقاطع فيديو فاضحة
- اخبار الخليج - وزير المواصلات والاتصالات يطلع مجتمع الأعمال البحريني على خدمات مبنى أوال للطيران الخاص
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق التصويت إلكترونياً لاختيار أعضاء مجلس إدارة غرفة مكة.. الاثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.