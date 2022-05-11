الأمير سعود بن نايف يشهد توقيع اتفاقية بين أمانة الشرقية وجمعية ترميم

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ المنطقة الشرقية
شهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بالإمارة اليوم، توقيع اتفاقية بين أمانة المنطقة الشرقية وجمعية ترميم، وقعها عن الأمانة معالي أمين المنطقة المهندس فهد الجبير وعن جمعية ترميم رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس حمد الخالدي.
وأكد سموه على التكامل بين القطاعين الحكومي والثالث وضرورة دعم الجمعيات بما تمتلكه الجهات الحكومية من إمكانات لتستطيع القيام بواجباتها في خدمة المستفيدين، حيث أن مثل هذه الاتفاقيات تنعكس إيجاباً على المستفيدين ومن المهم أن يشارك القطاع الخاص في دعم هذه الجهود لخدمة المستفيدين.
بدوره أشار المهندس الجبير إلى أن الاتفاقية تأتي ضمن توجهات الأمانة للإسهام في دعم العمل الخيري وتطوره في المنطقة.
فيما أوضح المهندس الخالدي أن الاتفاقية تهدف إلى دعم الجمعية في المجال الإعلامي بما يتيح نشر أهدافها وتعزيز صورتها الذهنية أمام المجتمع، وتقديم الأمانة استشارات للإسهام في تنمية إيرادات الجمعية وبما يحقق أهدافها التنموية في تجويد الخدمات لمستفيديها، مشيراً إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار الشراكات المختلفة التي تقوم بها الجمعية مع الجهات الحكومية، والتعاون المشترك بين الجمعية والأمانة على أساس غير ربحي وفاءً بالمسؤولية الاجتماعية واسهاماً منها في خدمة المجتمع.
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