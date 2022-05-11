اخبار الخليج – مركز «دراسات» ينظم حلقة نقاشية حول الابتكار لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة

محمد بن مسعود - الدمام - نظم مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة “دراسات” يوم الأربعاء 11 مايو 2022م، بالتعاون مع مؤسسة تيكون أولام ميكرز “توم” حلقةً نقاشية، بحضور سعادة السيد إيتان نائيه سفير دولة إسرائيل لدى مملكة البحرين والسيد آبار سيدو ممثلًا عن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في مملكة البحرين، وقد ضمت حلقة النقاش عددًا من المتخصصين للبحث في سبل تعزيز قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي هذا الصدد نوه الدكتور حمد إبراهيم العبدالله المدير التنفيذي للمركز، أن مملكة البحرين تولي إهتمامًا كبيرًا بذوي الاحتياجات الخاصة، لتحسين وتعزيز حماية حقوقهم ودمجهم كجزءٍ أساسيٍ لا يتجزأ من المجتمع، لافتًا إلى أن المملكة تعتمد نهجًا يقوم على دعم ذوي الاحتياجات الخاصة لتمكينهم وتدريبهم وتأهيلهم على الأصعدة كافة.

قدم السيد جيدي جيرنشتاين مؤسس ورئيس مؤسسة “تيكون أولام ميكرز” نبذةً عن المؤسسة ودورها العالمي في مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وتزويدهم بالحلول المبتكرة، التي من شأنها تحسين نوعية حياتهم، وتشجيع الطلبة على التطوير والابتكار لخدمة احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحقيق التأثير الإيجابي على حياة الناس، علاوةً على تأسيس شبكةٍ من المبدعين في مجال ابتكار الحلول للتغلب على المشكلات التي يواجهها أصحاب الاحتياجات الخاصة.

وقد شارك في أعمال الحلقة النقاشية نخبة من المعنيين في مملكة البحرين، بهدف تحديد التحديات التي تواجه هذه الفئة عالميًا، تمهيدًا لتنظيم سلسلة من الفعاليات خاصة بطلبة المدارس والجامعات والمهندسين والمبتكرين للمساهمة في اجتراح حلولٍ إبداعيةٍ لمواجهة تلك التحديات عالميًا، علاوةً على تبادل الخبرات والتعرف على أبرز الناشطين في هذا المجال عالميًا للاستفادة من خبراتهم.

ويشار إلى أن تيكون أولام ميكرز هي مؤسسة عالمية مقرها الرئيس في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، وتمثلها في البحرين السيدة ياسمين الحلّي، وتضم المؤسسة لها العديد من المهتمين في مجال تعزيز قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعمل كحلقة وصلٍ بين المبدعين والمبتكرين مع ذوي الاحتياجات الخاصة بهدف تزويدهم بالحلول التي تتلاءم مع التحديات التي يواجهونها.