اخبار الخليج – لجنة الحقوق والحريات العامة تعقد اجتماعها الثاني عشر عن بعد

محمد بن مسعود - الدمام - برئاسة الدكتورة فوزية سعيد الصالح، وعضوية السيد أحمد صباح السلوم والدكتور بدر محمد عادل، عقدت لجنة الحقوق والحريات العامة اجتماعها الافتراضي الثاني عشر عن بعد عبر الاتصال المرئي Zoom.
افتتحت اللجنة اجتماعها الثاني عشر بالتأكد من النصاب القانوني والتصديق على محضر الاجتماع السابق، وقد ناقشت اللجنة مقترح بشأن دراسة إمكانية التعاون مع الجهات الرسمية في مملكة البحرين من اجل النظر في إيجاد الحماية المزدوجة لأصحاب العمل والعمالة المنزلية في آن واحد، وذلك عن طريق إيجاد الحلول القانونية والمادية ودراسة مدى توفير الحماية للعمالة المنزلية في النصوص القانونية والقرارات الإدارية واللوائح المنظمة.
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